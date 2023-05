Bersani prova a scuotere M5s e Pd: «Gli elettori di sinistra sono scogl***: vuoi farti vedere unito su due-tre temi?»

Insiste Pierluigi Bersani sulla necessità urgente di costruire un’alternativa al centrodestra prima che gli elettori di sinistra si allontanino più di quanto non abbiano dimostrato alle ultime Comunali, da cui il Pd e il M5s sono usciti sonoramente sconfitti. Ospite a Otto e mezzo su La7, l’ex segretario del Pd spiega: «La destra ha un governo e una coalizione, due cose che attraggono gli elettori. Il Pd e gli altri partiti hanno un’opposizione da fare e mostrare che è in costruzione una possibile alternativa, perché sennò gli elettori di centrosinistra sono demotivati, che siano elettori dem, dei Cinquestelle o altri». Sul termine «campo largo» Bersani dice secco che «non significa niente», perché quel che serve è innanzitutto dimostrarsi uniti almeno su alcuni principi fondamentali: «Vuoi fare vedere che la gente di sinistra non è scomparsa? – dice Bersani parlando idealmente ai dirigenti dem e Cinque stelle – È solo scaglionata per ora, scusate il termine». Bersani aggiunge: «Vuoi far vedere che su due o tre temi come giustizia, sanità e fisco sei presente? Vogliamo farci vedere insieme su un palco non a parlare di alleanze ma di problemi che interessano alle persone?».

«Fuori dal mondo prendersela con Schlein»

Anche Bersani difende Elly Schlein sotto accusa dopo i risultati delle Comunali e le solite discussioni interne tra le correnti dem: «Dopo 10 anni di disaventure del Pd prendersela con una che è lì da due mesi con giudizi sprezzanti e ingenerosi è secondo me fuori dal mondo. Schlein rischia come si rischia quando non si prende abbastanza iniziativa. Bisogna che faccia una discussione politica a fondo sia nel partito che con le altre opposizioni per portarli al corpo grosso dei problemi che ha la gente oggi, dall’inflazione al fisco. Tre o quattro cose e su queste organizzare il partito, far campagna e cercare di costruirci attorno qualcosa di visibile con le opposizioni».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: