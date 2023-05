L’ultima meraviglia del James Webb Telescope: le foto di un enorme pennacchio di vapore acqueo da Encelado, luna di Saturno

Su Encelado, una delle lune di Saturno, è stato fotografato per la prima volta un pennacchio di vapore acqueo lungo oltre 9.600 chilometri, all’incirca la distanza che separa Los Angeles, in California, da Buenos Aires, in Argentina. A regalare l’ennesimo scatto mozzafiato è il James Webb Space Telescope, il più grande e potente telescopio spaziale in funzione. Encelado è stata studiata in questi anni proprio per i suoi enormi getti di gas e polvere, ma anche perché si ipotizza che potrebbe contenere acqua liquida nel sottosuolo. Le fotografie scattate dal telescopio Webb non solo hanno catturato il getto d’acqua più grande mai registrato nello spazio, ma stanno anche dando agli scienziati uno sguardo diretto su come Encelado alimenta l’approvvigionamento idrico per l’intero sistema di Saturno e dei suoi anelli. Encelado è largo soltanto 313 miglia, all’incirca il 4% della Terra. Eppure, è proprio su questa luna che si stanno concentrando alcuni dei più promettenti sforzi di ricerca scientifica nel nostro sistema solare. Tra la crosta ghiacciata esterna della luna e il nucleo roccioso ci sarebbe infatti un serbatoio di acqua salata.

Quando i vulcani – simili a geyser – emettono queste particelle di acqua ghiacciata, sulla superficie della luna si formano quelle che gli scienziati chiamano «strisce di tigre». Nel caso delle foto del James Webb Telescope a sorprendere gli studiosi è stata soprattutto la dimensione dei getti d’acqua. «Quando stavo guardando i dati, all’inizio, pensavo che dovevo sbagliarmi. È stato scioccante rilevare un getto d’acqua venti volte più grande della luna stessa», ha commentato Geronimo Villanueva della centrale Nasa a Greenbelt, nel Maryland. Nei prossimi anni, fa sapere l’agenzia spaziale americana, Webb servirà come principale strumento di osservazione per la luna oceanica Encelado e le sue scoperte aiuteranno anche le future missioni satellitari del sistema solare per esplorare la profondità dell’oceano lunare sotto la superficie.

In copertina: NASA | Encelado, una delle lune ghiacciate di Saturno

