Monza, uomo ucciso a coltellate davanti al portone di casa. Fermato il presunto aggressore cubano: lo avrebbe finito dopo una lite

Un uomo di nazionalità straniera, presubilmente dell’Est Europa, è stato accoltellato a morte davanti alla porta di ingresso della casa che condivideva con la compagna, in via Matteotti a Desio, provincia di Monza. Il suo corpo è stato trovato stamane sul ballatoio da alcuni vicini di casa. Per l’omicidio è stato già identificato e fermato dai Carabinieri un uomo di nazionalità cubana, che con la vittima condivideva il condominio. Secondo quanto riporta Monza Today un testimone avrebbe assistito a una lite tra i due, con il cubano che ha prima aggredito fisicamente e poi ferito con una arma da taglio l’uomo. Sul posto presenti carabinieri e il reparto della scientifica per i rilievi del caso.

