Serie A, Atalanta e Roma in Europa League. La Juventus in Conference

Campionato finito con la vendetta di Paulo Dybala sulla Juventus: il romanista segna al 90esimo minuto, la Roma vince e i bianconeri che erano in vantaggio sull’Udinese restano fuori dall’Europa League. La squadra di Massimiliano Allegri è settima in classifica e con 62 punti andrà invece in Conference League, a meno di provvedimenti dell’Uefa. Oltre ai giallorossi, anche l’Atalanta – che ha battuto il Monza 5-2 – si è classificata per la prossima Europa League, la seconda competizione per prestigio dopo la Champions League, chiudendo al quinto posto della classifica di Serie A con 64 punti, dopo la partita della 38esima giornata. Infine, lo Spezia che ha perso contro la squadra di Mourinho (1-2) si giocherà lo spareggio per restare in Serie A con il Verona che è uscito sconfitto nel match contro i rossoneri (1-3).

