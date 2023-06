E-mail e videochiamate a singhiozzo, in tilt per ore Outlook, Teams e altri servizi Microsoft. Ecco cos’è successo

Diversi dei servizi più utilizzati di Microsoft sono stati per ore irraggiungibili oggi, 5 giugno, per milioni di utenti in tutto il mondo. I problemi hanno riguardato alcune delle applicazioni più utilizzate per scopi lavorativi: la piattaforma di posta elettronica Outlook, in primis, ma quella di videochiamate Teams. E pi ancora i servizi SharePoint Online e OneDrive for Business. L’azienda americana ha fornito via via aggiornamenti agli utenti su Twitter, tramite l’account ufficiale Microsoft 365 Status. Che hanno soddisfatto alcuni, ma lasciato imbufaliti molti altri per il disservizio. Dopo una serie di messaggi per scusarsi del problema e promettere l’identificazione dello stesso, l’azienda ha fatto sapere di aver «interrotto un dispiegamento in corso» (di un nuovo aggiornamento di prodotto, presumibilmente) nella speranza di portare sollievo all’ambiente digitale andato in tilt. Poco dopo le 19, ora italiana, il colosso tech ha poi aggiornato gli utenti confermando il graduale recupero della funzionalità dei servizi Microsoft 365 interessati dai disturbi. «Continueremo a monitorare i servizi per assicurare la stabilità della performance», è l’assicurazione fornita.

Il sito di riferimento per i disservizi digitali, Downdetector, mostra in effetti come le segnalazioni di problemi abbiano raggiunto il picco – anche dall’Italia – attorno alle 17 di oggi, ma siano poi andate progressivamente scemando verso la fine del pomeriggio. Una simile ondata di problemi tecnici aveva già investito le applicazioni dell’azienda – le stesse interessate oggi – all’inizio dell’anno, il 25 gennaio scorso.

La fotografia dei disservizi raccolta dal portale DownDetector

