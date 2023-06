Fiorello da Vespa conferma: «Sarò alla finale di Sanremo, ma per Amadeus non sarà l’ultimo» – Il video

Nell’ultima serata di Sanremo 2024 la promessa di Fiorello fatta innanzitutto ad Amadeus sarà di esserci, con uno scopo ben preciso: «Andrò all’ultima puntata del Festival e mi riprenderò Amadeus». E proprio sulle crescenti voci sul futuro del direttore artistico della kermesse musicale, a Cinque minuti su Rai1 da Bruno Vespa arriva da Fiorello altra benzina sul fuoco: «Non ci credo che per Ama sarà l’ultimo». Di certo però ora c’è che Fiorello ha confermato quel che aveva anticipato alcuni mesi fa, durante il suo Viva Radio2: «Andrò alla serata finale. Vado a riprendere Amadeus. Gli dirò: adesso è finito, andiamo via». Si chiuderà così il ciclo dei cinque Sanremo condotti da Amadeus, per quanto l’amico Fiorello resta convinto che una proroga sia nell’aria. A svelare nuovi dettagli potrebbe essere lo stesso Amadeus, che sarà ospite di Viva Radio2 per l’ultima puntata della stagione prevista per venerdì 9 giugno.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: