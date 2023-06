Il momento dell’arresto dell’attentatore nel parco di Annecy, il racconto dell’ex Sunderland Le Tallec: «L’ho visto accoltellare un anziano» – Il video

Anthony Le Tallec, ex calciatore francese del Sunderland, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra gli attimi subito dopo l’attacco ad Annecy. Lo sportivo stava facendo del jogging e racconta gli attimi concitati dell’attentato: «Stavo correndo a bordo lago quando all’improvviso ho visto decine di persone correre nella mia direzione. Mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Una mamma mi ha gridato: “Corra, corra c’è qualcuno che accoltella tutti a bordo lago. Ha pugnalato dei bambini, correte!” Ho continuato e sono arrivato davanti a lui, con la polizia a 5, 10 metri. Non l’avevano ancora preso. E lì accoltella un nonno. I poliziotti dietro di lui non riescono a prenderlo. Dico loro: “Sparategli, uccidetelo, sta accoltellando tutti!” Attacca una, due volte e poi iniziano a sparare. Sparano alla persona, che cade a terra ma il nonno era già stato colpito. Continuo la mia corsa e vedo in lontananza dei bambini a terra. […] È pazzesco, ad Annecy».

