Francia: attentato in un parco di Annecy. Diversi feriti accoltellati, quattro sono bambini. Alcuni sono gravi – Video

Un uomo armato di coltello ha ferito diverse persone in un parco di Annecy, in Alta Savoia, in Francia. I feriti sarebbero 4 bambini e due adulti, secondo un nuovo bilancio citato da Le Parisien. Di queste 6 persone, 3 sono in pericolo di vita. I bambini feriti hanno circa 3 anni. Tutta la zona dell’attentato, attorno al “Jardin de l’Europe” e al Paquier, è transennata dalla polizia. L’assalto, con un coltello, è avvenuto alle 9:45 in un piccolo parco attrezzato con giochi all’interno di un giardino. La prima ministra, Elisabeth Borne, è immediatamente partita alla volta di Annecy. Secondo quanto riferiscono i giornali francesi l’aggressore è già stato arrestato: si tratta, stando alle prime informazioni, di un richiedente asilo siriano. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto «grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine». L’attentatore, secondo quanto riporta Le Parisien, è un 31enne di nazionalità siriana. Aveva ricevuto lo status di rifugiato in Svezia questo 26 aprile. Nel mentre aveva anche fatto domanda di asilo all’Opra il 28 novembre 2022.

Attentato ad Annecy. Macron: «Nazione sotto choc»

Un minuto di silenzio è stato osservato all’Assemblea nazionale interrompendo i lavori sulla riforma delle pensioni. Tanti i tweet di cordoglio. Come quello di Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra con La France Insoumise: «Come è possibile? Attaccare i più piccoli! Colpirli con un coltello! Il nostro cuore è a pezzi. Ai bambini il nostro doloroso affetto. Ai genitori tutta la nostra commossa vicinanza». A seguire è arrivato anche quello del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron: «Aggressione di assoluta vigliaccheria questa mattina in un parco di Annecy. I bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati».

In Italia è il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini il primo a prendere parola sull’attentato. «Che tragedia. Una preghiera per la vita di questi piccoli innocenti. Per il vile, mostruoso aggressore non ci sono parole sufficienti. Sono e rimango contrario alla pena di morte, ma di fronte a certa disumana violenza contro bimbi indifesi da papà non so quale pena possa essere abbastanza dura per chi si macchia di un crimine così mostruoso», ha twittato.

Il racconto di un testimone. «Una mamma mi ha urlato “non andare lì c’è uno che accoltella tutti”»

Anthony Le Tallec, ex calciatore francese, stava facendo jogging sulle rive del lago di Annecy, è uno dei testimoni dell’attacco di stamane. A una certa, durante la sua corsa nel parco, ha visto molte persone correre. All’inizio pensava fosse un gioco. Ma vedendo scappare anche gli adulti con i passeggini, ha capito che la situazione era tutt’altro che tranquilla. Il suo racconto a Bmftv è lucido. «Una mamma mi ha detto ‘non andare lì, c’è uno che accoltella tutti, bambini compresi’», racconta alla emittente francese. Anthony però continua il suo percorso e arriva quasi davanti all’aggressore, che nel mentre è seguito dalla polizia. «Vedo che l’uomo sta andando dritto verso un nonno». Un anziano, spiega Anthony, accompagnato dalla moglie. L’aggressore arriva davanti all’anziano e lo accoltella. La vittima cade subito a terra. Un poliziotto apre il fuoco sparando verso l’aggressore, che però riesce a infliggere una seconda coltellata all’anziano. Solo dopo il secondo colpo la polizia arriva e riesce a immobilizzare l’aggressore. Secondo quanto riferito da Anthony, l’uomo, al momento del fermo e durante le aggressioni, «non ha detto una parola».

Dove si trova Annecy

Annecy è una città alpina della Francia sudorientale, Alta Savoia, vicina al confine piemontese. Sorge nel punto in cui il Lago di Annecy incontra il fiume Thiou. Caratteristico e incantevole è il suo centro storico, denominato Vieille Ville, con stradine e case tipiche della zona con facciate dai colori tenui. Di origini gallo-romane Annecy ricevette lo status di “Roma delle Alpi” per la sua fedeltà al Vaticano mentre durante la Controriforma la vicina Ginevra abbracciava la dottrina calvinista.

