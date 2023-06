Francia, attentato ad Annecy. Il presunto aggressore prima del fermo della polizia – Il video

In rete circola da diversi minuti quello che le Parisien definisce un video amatoriale, in cui si vede il presunto aggressore, che ha accoltellato diversi bambini ed adulti ad Annecy, scappare pochi attimi prima di esser fermato. L’uomo, con un turbante in testa come indicato da diversi testimoni, ha degli occhiali da sole e si sposta, con tutta calma, dal luogo in cui avrebbe agito per prima. In sottofondo si sentono delle urla. Il filmato è stato rilanciato anche dalla emittente BFMTV, ma ancora è sconosciuta la provenienza originale delle immagini.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: