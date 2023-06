Beige Flag: cos’è il trend di TikTok sulle relazioni e perché piace così tanto – Il video

«My boyfriend beige flag is…». Aprendo TikTok, negli ultimi giorni, è molto difficile non imbattersi in un video che inizi con queste parole. Ad essere descritte sono le caratteristiche più disparare: «Si mette i calzini spaiati, puccia i biscotti nell’acqua anziché nel latte, ha paura dei documentari sulle scimmie», sono solo alcune delle bandiere beige che si possono incontrare scrollando sulla piattaforma. E sullo stesso social non manca chi pone la domanda: «Che cos’è una beige flag?». Nei commenti, le teorie più disparate. In sottofondo quasi sempre un motivetto jazz suonato al sax. La domanda, però, rimane, anche se la risposta è più semplice di quanto si potrebbe immaginare, e ha a che vedere con le altre flag che descrivono il mondo delle relazioni online: quella red e quella green.

«Sono personalissime»

Se rosso (negativo) e verde (positivo), sono dei colori abbastanza ovvi da intuire quando associati a caratteristiche personali, il beige sembra non suggerire nulla, ma è stato universalmente scelto dalla community di TikTok per indicare quelle caratteristiche personali di un partner amoroso che non sono propriamente apprezzate, ma nemmeno tanto disprezzate da costituire motivo di terminare la relazione. Secondo Marisa Bertani, artista di Los Angeles detentrice di uno dei video del trend più visti con 500 milioni di visualizzazioni, sono un modo di vantarsi del proprio partner. Pur rimanendo umili. Sicuramente non sempre condivisibili: «Sono personalissime». Quel che qualcuno trova adorabile, per altri è repellente, dichiara al New York Times la psicoterapeuta di Toronto Kimberly Moffit, specializzata in relazioni.

