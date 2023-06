No! Questa maglietta del Gay Pride con scritto «Trans kids are sexy» è falsa

Ancora una volta sul web si torna ad insinuare che il confine tra i membri della comunità Lgbtq+ e la pedofilia sia labile se non inesistente. Una narrazione che abbiamo già smentito in passato, e su cui torniamo adesso a causa di una foto che ha iniziato a circolare in rete, a distanza di pochi giorni dall’inizio del Pride Month: in essa appare un uomo, apparentemente nel bel mezzo di una manifestazione, che indossa una t-shirt con su scritto «Trans kids are sexy».

Per chi ha fretta:

Sta circolando sui social una foto in cui un uomo che sembra sfilare durante un Gay Pride indossa una maglietta con la scritta «Trans kids are sexy»

In realtà, la foto ritrae un uomo che sfila nel corso della Palm Springs Pride Parade

L’immagine risale al 2021, ma a distanza di due anni è stata recuperata e alterata digitalmente per inserire sulla maglietta bianca dell’uomo la scritta incriminata

Analisi

«No ma… tranquilli eh, che mica vogliono sdoganare la pedofilia». Questo è il commento di uno dei post condivisi su Facebook che hanno per oggetto l’immagine incriminata. Fa eco un altro utente, condividendo sempre la stessa foto: «Vi è piaciuto fare figli? Ora fate attenzione al nuovo mondo!». L’uomo che indossa la maglietta sta sfilando mentre imbraccia bandiere arcobaleno, ed è circondato da una folla altrettanto colorata. Tutto lascia supporre che lo scatto sia stato realizzato nel corso di qualche Gay Pride, per avallare la teoria secondo cui concedere diritti alla comunità Lgbtq+ trasformerà il mondo in un luogo di abomini e perdizione.

In realtà, lo scatto è stato realmente realizzato nel corso di un Gay Pride. Eppure, non è il caso di allarmarsi: perché nella foto originale non c’è traccia della scritta che strizza l’occhio ai pedofili. Come vediamo in questo articolo del Desert Sun, un quotidiano locale che copre Palm Springs e la circostante Coachella Valley, infatti, ci troviamo in California, nel 2021. E l’uomo in questione indossa una t-shirt completamente bianca.

Nella descrizione dell’immagine, leggiamo: «The Desert Flaggers perform along Palm Canyon Drive during the Palm Springs Pride Parade in downtown Palm Springs, Calif., on November 7, 2021».

Altri articoli ci permettono di contestualizzare quanto stava avvenendo al momento dello scatto:

Dopo la sua cancellazione lo scorso anno nel bel mezzo della pandemia, la Pride Parade del 2021 nel centro di Palm Springs è ripresa domenica da dove si era interrotta: con elaborati carri allegorici, tutto a tema arcobaleno e grandi folle di visitatori e gente del posto. (…) Migliaia di persone, alcune con bandiere sulla schiena e altre con parrucche, pantaloncini corti al neon e cappelli rosa, si sono allineate a Palm Canyon. Gruppi di bambini hanno gridato: “Happy Pride!” agli artisti di passaggio. I venditori sul marciapiede vendevano merce festiva, inclusi bottoni che annunciavano: “Sono la pecora arcobaleno della famiglia”.

I Desert Flaggers, uno dei quali è proprio l’uomo nella foto, sono un’organizzazione sociale di coloro che nella Coachella Valley sono interessati alla Flagging Dance (una forma d’arte performativa che consiste nel far volteggiare bandiere), al Poi Dancing (una forma di danza, in cui i pesi alle estremità delle corde vengono fatti oscillare attraverso schemi ritmici) o Fans Dancing (uno spettacolo che incorpora l’ uso artistico dei fan, ovvero una specie di ventagli di seta).

Da dove deriva, infine, l’immagine aggiunta in un secondo momento sulla t-shirt esaminata? Si tratta di un prodotto in vendita su UELTee, azienda statunitense di abbigliamento. Che, nell’apposita sezione sul loro sito web, specifica: «Il 75% dei design sono prodotti dai nostri artisti, ma il 25% delle fantastiche idee di design viene da voi, i nostri clienti. Quindi, se pensi di avere una grande idea, inviacela».

Conclusioni

La foto ritrae un uomo che sfila nel corso della Palm Springs Pride Parade. Risale al 2021, ma a distanza di due anni è stata recuperata e alterata digitalmente per inserire sulla maglietta bianca dell’uomo la scritta «Trans kids are sexy».

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: