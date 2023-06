Inseguito e insultato tra i passanti indifferenti, il caso a Pavia: «Gay di m**** vedi come ti ammazzo» – Il video

«Gay di m.., vuoi vedere come ti ammazzo?». Queste le frasi choc, registrate da un cellulare, e pronunciate da un uomo che insegue un giovane davanti alla stazione ferroviaria di Pavia. Il filmato è stato postato dalla vittima, Luca Wegan, su Instagram. «Scappa gay di m****, fr*** di m***, scappa», e ancora «Femminaaa? Metti la minigonna?», sono solo alcune delle frasi che l’uomo rivolge al ragazzo nel video. «Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia con il mio ragazzo e questo è stato il benvenuto», scrive l’autore delle immagini con la scritta ‘Pride month’. Il filmato sta diventando virale sui social. Colpisce, nei due minuti scarsi del video, l’indifferenza della gente sul piazzale antistante la stazione e mentre sta in attesa dei mezzi pubblici. Luca è un creator, sul suo profilo Instagram ha delle foto particolari ma ci tiene a precisare che al momento della aggressione era vestito in abiti comuni. Più avanti, sempre nelle sue stories, fa vedere come è vestito, una t shirt, dei pantaloni. «Sono stufo – spiega – di sentirmi urlare fr***, r*** di m***. Quasi come a dover scappare dalle persone, quando si è semplicemente sé stessi. E sono francamente anche un po’ stufo delle persone che dicono che non serve a nulla il Pride month, che non serve manifestare. No, serve. Oggi più che mai».

