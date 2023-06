Uccide a coltellate la compagna e tenta di suicidarsi, femminicidio in provincia di Asti: il 50enne piantonato in ospedale

Tragedia nell’Astigiano dove un uomo di 50 anni ha ucciso a coltellate la compagna per poi tentare di togliersi la vita. Il delitto è avvenuto in una casa a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti, dove i carabinieri hanno trovato Paolo Riccone ferito e la vittima, la compagna di 50 anni ormai morta. L’uomo è stato portato in ospedale ad Asti dove è piantonato dai carabinieri. Intanto nell’appartamento in via XX settembre sono in corso i rilievi del nucleo operativo dei carabinieri di Asti. Riccone è originario della provincia di Asti, ma lavora come consulente a Roma. Stando ai primi accertamenti, era tornato a casa da alcune settimane. A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stata la figlia della vittima, preoccupata dopo che la madre non rispondeva al telefono.

