Lite Fedez-Luis Sal, la madre del rapper: «Aveva ragione la mia mamma». La “profezia” della nonna sul tradimento di un amico

«Aveva ragione la mia mamma». Con una frase lapidaria, condivisa nelle storie Instagram, Annamaria “Tatiana” Berrinzaghi interviene sullo scontro tra suo figlio Fedez e Luis Sal, che ha portato al divorzio dei due co-conduttori dal loro podcast Muschio Selvaggio. Da quando a metà maggio Luis Sal non ha più registrato una puntata del podcast, sotto ai video e sui social migliaia di utenti si sono interrogati su che fine avesse fatto il creator. E per settimane nessuna delle persone coinvolte ha dato una spiegazione. Poi Fedez ha anticipato che, se non l’avesse fatto il collega, sarebbe intervenuto con un video di chiarimento. Il 7 giugno, il rapper ha condiviso la sua versione di quanto accaduto, e 24 ore dopo ha replicato Luis Sal. Uno scambio acceso, che si è infiammato con la contro risposta di Fedez, in cui si parla di stipendi e affitti non pagati, e minacce incrociate tra manager e legali. Una rottura che, a meno di clamorosi colpi di scena, appare insanabile. Nel botta e risposta tra i due, ora, si inserisce anche la madre di Fedez. Una sola frase, che però fa riferimento alla “profezia” della nonna del rapper che avrebbe anticipato quanto accaduto. Nella prima stagione della serie The Ferragnez, la donna legge le carte al nipote e gli rivela che sarebbe stato tradito da un amico: «Stai attento, non devi avere amici purtroppo». E Fedez replica: «Ma non ne ho, ne ho uno». «Eh ma sempre uno è», gli risponde la nonna. A quel punto interviene Tatiana, la madre di Fedez: «Fatti dire il nome». Alla richiesta del nipote, la nonna è sicura: «Io lo vedo già, perché quando l’ho visto avevo già pensato questa cosa». E Fedez non ha dubbi a chi si riferisca: «Ho capito chi è allora, lei dice Luis».

