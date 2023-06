Londra, il caldo record fa svenire le guardie reali durante i preparativi della parata per Carlo III – I video

Diverse guardie reali sono svenute a causa dal caldo record durante i preparativi per la parata Trooping the colour, l’evento in cui si celebra convenzionalmente il compleanno del re. La parata si svolgerà la prossima settimana, anche se il compleanno di Re Carlo è il 14 novembre. I militari indossavano i tradizionali bearskin neri in pelliccia d’orso e le uniformi rosse in lana. Secondo quanto riferito dalla Bbc almeno tre militari sono svenuti e altri avrebbero accusato diversi malori durante la Colonel’s Review, in cui son stati coinvolti più di 1.400 soldati della Household Division e della King’s Troop Royal Horse Artillery e centinaia di cavalli. A passare in rassegna le truppe era presente il principe di Galles, William, che è colonnello onorario delle Welsh Guards. In alcuni video si vede un trombettiere che cade a terra, ma poi tenta di rimettersi in piedi cercando di riprendere a suonare assieme ai colleghi, mentre intorno la folla radunatasi intorno a St James’s Park applaudiva per incoraggiare i soldati. I malcapitati sono stati tutti soccorsi e portati via in barella, come previsto dal protocollo, per procedere con accertamenti medici, mentre le restanti truppe hanno proseguito le prove. In un tweet, il principe William ha voluto ringraziare tutti i militari, sottolineandone lo sforzo malgrado le difficili condizioni con un tweet: «Un grande ringraziamento a tutti i soldati che hanno preso parte alla Colonel’s Review questa mattina con il caldo. Le condizioni erano difficili ma avete fatto davvero un ottimo lavoro. Grazie. W».

