Orazio Fascina: il padre di Marta candidato alle Europee con Forza Italia?

L’ipotesi non sarebbe una buona notizia per gli attuali vertici

Orazio Fascina candidato alle elezioni europee con Forza Italia in Campania nel 2024? L’ipotesi la lancia oggi il Corriere della Sera, facendo sapere che non è una buona notizia per Fulvio Martuscello, l’uomo forte del partito in regione vicino ad Antonio Tajani. Ma l’idea sul tavolo nasce in un momento complicato per il partito. Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele. E la malattia del fondatore rinvia il rinnovo annunciato da tempo. Quello che doveva portare i nuovi coordinatori regionali e i tre super-coordinatori per nord, centro e sud. Una decisione che potrebbe destabilizzare ancora una volta il partito. Mentre oggi un azzurro «resta in Fi se non può entrare in Fratelli d’Italia e nella Lega», dice un parlamentare anonimo. Che conta anche gli assessorati persi dopo le elezioni comunali: «E meno male che il centrodestra ha vinto!».

Al capezzale

Orazio Fascina è il padre di Marta, la “moglie” di Berlusconi. Si è cominciato a parlare di lui all’epoca del primo ricovero di Berlusconi al San Raffaele, all’epoca della diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica. Dal giorno dell’entrata in ospedale Fascina ha assistito Berlusconi presentandosi nella sua stanza. Svolge il mestiere di cancelliere al tribunale di Salerno. Secondo le cronache dell’epoca non era presente alla celebrazione del “matrimonio simbolico” (senza alcun valore legale e patrimoniale) tra la figlia e il Cavaliere. Anche se il nome di un “Orazio” era tra gli invitati. Orazio Fascina e Angela Della Morte, la madre di Marta, si sono separati quando lei era piccola. Adesso sono divorziati. Marta ha vissuto gli ultimi anni della sua adolescenza con la madre e lo zio Antonio. Angela Della Morte è un’ex insegnante in pensione. Berlusconi lo chiama scherzosamente “papà”.

