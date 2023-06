Stamani a Roma è morto l’attore Francesco Nuti. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. A rendere pubblica la notizia del decesso la figlia Ginevra assieme ai familiari. Ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore. Originario di Prato, da anni era scomparso dalle scene. Nel 2006 il celebre attore e produttore cinematografico ebbe un incidente domestico che compromise la sua salute in modo definitivo. Una caduta dalla scale gli creò un’ematoma cranico: passò mesi di coma, con danni neurologici e perdita delle capacità motorie. Annamaria Malipiero è la sua ex moglie, con cui Nuti rimase sposato dal 1992 al 2000. Dalla loro unione nacque la figlia Ginevra, tutrice legale dell’attore. Nuti iniziò da giovanissimo, con Alessandro Benvenuti ed Athina Cenci che avevano costituito I Giancattivi e con loro partecipa a trasmissioni televisive di successo come Non stop e Black Out. Nel 1981 il trio debutta nel cinema con Ad ovest di Paperino. A seguire nel 1982 farà Madonna che silenzio c’è stasera, film che gli darà successo. Seguono Io, Chiara e lo Scuro con Giuliana De Sio e Son contento con Barbara De Rossi. Nel 1985 fa il regista con il film Casablanca, Casablanca, vincitore del David di Donatello e di un Globo d’oro a San Sebastian. Più avanti altri film gli daranno ulteriore notorietà con Tutta colpa del Paradiso (1985), Stregati (1986), Caruso Paskoski di padre polacco (1988). Nel 1994 realizza OcchioPinocchio, ma non andrà benissimo. Andrà avanti con Il signor Quindicipalle (1998), Io amo Andrea (2000) e Caruso, zero in condotta (2001).

Continua a leggere su Open

Leggi anche: