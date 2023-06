Ischia, lascia guidare la barca alla figlia e le fa un filmato: «Una moda pericolosa e diseducativa» – Il video

«Estate alle porte e torna la moda dei bambini messi alla guida di barche». La denuncia arriva via social da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Il parlamentare campano ha ricevuto da alcuni utenti la segnalazione dell’ennesimo episodio in cui i genitori affidano la guida di un’imbarcazione ai propri figli minorenni. Nel video pubblicato da Borrelli su Facebook si vede una bambina guidare una barca al largo dell’isola di Ischia, mentre il padre le fa un video, lo pubblica su Instagram e scrive: «Buona domenica modaioli, oggi guida il mio amore». Il deputato di Avs ha sporto denuncia alla capitaneria di porto e ha lanciato un appello sui suoi canali social in vista della stagione estiva.

«Anche stavolta abbiamo denunciato tutto chiedendo di individuare i protagonisti del filmato segnalatoci e di intervenire. Sapevamo che se non si fosse intervenuti in maniera netta e decisa il fenomeno avrebbe ripreso piedi, e così è stato purtroppo», scrive Borrelli su Facebook. Il deputato di Avs parla di una «moda pericolosa e diseducativa», che rappresenta un «vero e proprio affronto alla pubblica sicurezza». Da qui, l’appello alle istituzioni affinché rispondano: «Se oggigiorno c‘è un allarmante crescita della criminalità giovanile e si registrano in continuazione atti irresponsabili, pericolosi e delinquenziali tra i minori è proprio perché è mancato ai ragazzi un vero supporto educativo. Urge un’inversione di marcia».

