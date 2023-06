Il padre di Kata, la bambina scomparsa a Firenze, ha ingerito del detersivo in carcere

Il padre della piccola Kata, la bambina scomparsa sabato a Firenze, ha ingerito detersivo venendo poi portato in ospedale dove è stato sottoposto a lavanda gastrica. L’uomo, 27 anni, è detenuto nel carcere di Sollicciano. Rientrato in carcere, nei suo confronti è stato attivato il piano di prevenzione del rischio suicidario, come sempre quando si verificano casi del genere. Da capire se si sia trattato di un tentativo di suicidio o di un atto di autolesionismo a seguito delle notizie sulla scomparsa della sua bambina. Il padre della bambina è detenuto per piccoli reati contro il patrimonio. Intanto, sul caso di Kataleya la procura di Firenze indaga per abbandono di minore e sequestro di persona.

