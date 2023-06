Tragedia a Torino, bimba di 2 anni precipita dal terzo piano di casa: ricoverata in prognosi riservata

Una bambina di due anni è caduta oggi dal terzo piano di uno stabile a Torino, in via Medail, nel quartiere di San Donato. Soccorsa, la piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Regina Margherita. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, riferite dall’Ansa, la bambina ha riportato un importante trauma cranico, toracico e addominale ed è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto è immediatamente intervenuta anche la polizia per tentare di ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto riporta La Stampa, la madre, di origine straniera, avrebbe detta agli agenti della squadra Mobile di essere scivolata mentre aveva la bambina in braccio. Sono in corso accertamenti per verificare questa versione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: