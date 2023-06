«La nostra vita è più vuota senza di te»: l’addio di Viktor Orban al «vero amico» Silvio Berlusconi – Il video

«Un grande statista e un vero amico». Con queste parole il premier ungherese Viktor Orban descrive Silvio Berlusconi, in un tweet in cui porge al fondatore di Forza Italia «l’addio definitivo». «La nostra vita è più vuota senza di te. Dio ti benedica!», scrive a corredo di un video e una foto che lo ritraggono in piazza duomo a Milano, in occasione dei funerali di stato svoltisi oggi, 14 giugno, nel cuore del capoluogo meneghino. Orban è ritratto alle spalle della premier, Giorgia Meloni, e accanto al primo ministro albanese Edi Rama.

