Lo Stato Sociale in lutto: muore il produttore Matteo Romagnoli

Matteo Romagnoli, “sesto” uomo de Lo Stato Sociale, è morto a 43 anni dopo una lunga malattia. Il produttore e manager ha fondato nel 2008 l’etichetta Garrincha Dischi. «Ciao Matteo, ciao Johnny, ciao Mareo, ciao J, ciao Quincy, ciao Romagolo, ciao Gennaro e ciao un altro milione di modi in cui ti abbiamo chiamato in questi anni di vita con te dove ci hai salvato la vita», scrive il gruppo sui suoi profili social. «Ci hai sgridato, ci hai amato più di tutti. Senza di te siamo solo 5 stron.., prima eravamo in 6 ed era molto meglio. Prima eravamo in un milione ed era bellissimo, perché facevi entrare tutti e solo dentro la tua creatura potevano convivere così tanti freak, solo dentro Garrincha è possibile trovare il tuo amore per i difetti e la perfezione. Ora siamo a pezzi, ma da questi pezzi proveremo a costruire qualcosa di impubblicabile, che tu, da ovunque sarai, renderai musica».

L’etichetta Garrincha lo ricorda come «un visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c’era. Matteo ha dato vita ad una scena, scoprendo e producendo con la sua creatura, Garrincha Dischi, alcune tra le band seminali per la scena indipendente italiana. Grazie dalla tua piccola, grande e stramba Famiglia Garrincha».

