La nuova vita di Boris Johnson, dopo la condanna per il Partygate diventa editorialista del Daily Mail – Il video

Boris Johnson ha un nuovo lavoro. All’indomani della condanna per il caso Partygate, l’ex primo ministro britannico ha annunciato il ritorno alle origini di giornalista, e che si occuperà di fare l’editorialista per il Daily Mail, per cui curerà una rubrica settimanale. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e riportate da una fonte anonima su Politico, l’ex primo ministro britannico guadagnerà un compenso «a sei cifre, molto alto» per il suo nuovo impiego. Ma non solo. Secondo diversi Johnson potrebbe utilizzare la sua nuova rubrica per «tormentare» l’attuale primo ministro britannico Rishi Sunak, suo gran rivale, andando a minare l’unità interna dei Tory. Johnson, nel corso dell’annuncio ufficiale, ha assicurato che scriverà «esattamente quel che pensa», senza sconti a nessuno, e anticipa: «Potrei anche parlare di politica, ma ovviamente cercherò di farlo il meno possibile, a meno che non sia assolutamente necessario».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: