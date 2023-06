Fedez e il nuovo tatuaggio con la faccia di sua figlia Vittoria, i fan: «Se ti denuncia ha ragione lei». La reazione di Chiara Ferragni

Sul corpo di Fedez c’è un nuovo tatuaggio e stavolta il soggetto è sua figlia Vittoria. Ma l’ultima opera del suo tatuatore sulla coscia sinistra di Federico Lucia non sembra aver incrociato i favori dei fan del rapper, che anzi sul suo profilo Instagram gliene hanno dette di tutti i colori. Tra i commenti più gentili ci sono le risate dei più, compresa la moglie Chiara Ferragni che non ha potuto trattenere un emblematico “ahahahah”. Ma c’è anche chi consiglia a Fedez di farsi rimborsare quel tatuaggio: «Perdona la franchezza… – scrive una fan – io fossi in te denuncerei il tatuatore… tua figlia è di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia! Scusa se sono sincera».

INSTAGRAM | Il commento di Chiara Ferragni al post di Fedez sul suo nuovo tatuaggio con la figlia Vittoria

Altri gli dicono proprio che l’unica soluzione sarebbe denunciare il tatuatore. E c’è poi chi si lancia in una profezia provocatoria, dopo lo strappo tra Fedez e Luis Sal: «Litigherà anche con la figlia dopo questo tatuaggio». Fedez da parte sua pare avesse tutte le buone intenzioni del mondo prima di farsi fare quel nuovo tatuaggio: «Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…E poi tatuatevelo». Non tutti però hanno interpretato quello sguardo come ha fatto il rapper: «Sembra triste», dice qualcuno. Altri azzardano: «Vittoria è una bambina stupenda, ma ti hanno tatuato il bambino sbagliato: è Hasbulla». La previsione di un fan è che arrivata alla maggiore età, Vittoria chiami un avvocato: «È fatto bene, però se appena può Vittoria ti querela, ha ragione lei!!!».

