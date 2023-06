Strage di migranti in Grecia, il video che smentisce la versione della Guardia costiera di Atene: perché erano possibili i soccorsi – Il video

Non un mare in tempesta, con le onde pronte a inghiottire il barcone con circa 600 persone a bordo, ma acqua piatta e il peschereccio sostanzialmente fermo. È quanto emergeva un video diffuso dal sito defenceline.gr che sembrerebbe smentire la versione della Guardia costiera greca, secondo cui la nave poi naufraga con i migranti a bordo stava proseguendo il suo viaggio e avrebbe anche rifiutato i soccorsi. La nave si trovava in una situazione di distress, cioè in difficoltà, condizione che avrebbe dovuto portare i soccorritori a intervenire. Il portavoce dalla Guardia costiera ellenica, Nikos Alexiou, aveva negato poi l’esistenza di immagini precedenti al naufragio avvenuto alle due di notte del 14 giugno scorso.

Il video emerso ora invece è stato girato da un membro dell’equipaggio della prima nave commerciale che si è avvicinata al peschereccio dei migranti. Sono pochi secondi girati al tramonto, in un orario compreso tra le 20 e le 21, come riporta il Corriere della Sera. Le immagini in primo luogo confermano le condizioni meteo favorevoli per un intervento delle autorità greche. E poi che la nave fosse in difficoltà e avesse bisogno di soccorsi, come era stato segnalato sin dal mattino anche da Alarm Phone.

