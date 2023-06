Un amico di Matteo Di Pietro dei TheBordeline: «Basta insultarlo, la sua vita è già distrutta» – Il video

«La vita di Matteo e delle persone che gli stanno intorno, come quella di Manuel, è già finita, è già distrutta». A dirlo, con un video, è lo youtuber esperto di gaming CaptainBlazer, che si presenta sui social come amico dei TheBorderline, il gruppo protagonista dell’incidente stradale a Casal Palocco dove ha perso la vita un bambino di 5 anni. «Non c’è bisogno che lui riceva insulti – spiega – da persone che commentano avendo letto le news di giornalisti che guadagnano buttando m… su una situazione che è già gravissima». Poi minimizza l’impresa degli youtuber: «Prima di tutto la sfida che stavano facendo loro era una 50 ore in una Lamborghini, non 50 ore correndo con una Lamborghini o 50 ore in movimento con una Lamborghini. Cinquanta ore all’interno significa che l’hanno anche guidata, certo, ma non per tutto il tempo». E ancora: «È da irresponsabili mettersi alla guida di un veicolo del genere? Sì. Matteo è un ragazzo irresponsabile? No. Aggiungo che Matteo è indifendibile per quello che è successo e pagherà già la pena che si merita».

