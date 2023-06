L’Italia è campione d’Europa di Scherma. Oro a Filippo Macchi nel fioretto maschile

Va a Filippo Macchi l’oro nel fioretto maschile ai campionati europei di scherma di Filippopoli, in Bulgaria. L’atleta 21enne, che nella vita lontano dalla pedana è agente di polizia, ha battuto di misura il francese Enzo Lefort, per 15 a 14. Un risultato incredibile viste le premesse a metà duello, quando Lefort conduceva per 14 a 11. Sono servite quattro stoccate piazzate consecutivamente al giovane azzurro per interrompere i sogni di gloria del transalpino e laurearsi ufficialmente campione d’Europa. Arriva così il tassello definitivo per assegnare il medagliere all’Italia – che torna a casa con 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi, seguita proprio dalla Francia, che ormai non può agguantare il primo posto – e consacrare il laziale tra i grandi della spada.

(foto copertina @Federscherma)

