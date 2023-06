Come sarebbero i personaggi di Harry Potter nel Padrino? Il gioco con l’AI che diverte i fan: «Ma c’è anche Allegri!» – Il video

«Ron Weasley interpretato da Nino D’Angelo». Questo è uno dei commenti che si legge in uno dei video più virali degli ultimi giorni su TikTok Italia. I personaggi sono quelli di Harry Potter, ma l’ambientazione nella Sicilia di metà 1900 dà l’idea che all’improvviso possano sbucare Al Pacino e Marlon Brando. Le battute sono le stesse che si possono ascoltare nel film Harry Potter e la Pietra Filosofale e in altri capitoli della serie cinematografica, ma in salsa gangster movie all’Italiana. «Sei un mafioso Harry», si sente pronunciare a un Hagrid in giacca e gilet di un grigio-marrone che richiama i muri a secco delle campagne isolane.

«Harry Potter e il prigioniero di Poggioreale»

Grazie all’intelligenza artificiale generativa, le cravatte diventano fifì e i maglioni di lana indossati ad Hogwarts lasciano spazio a vestiti leggeri che la brezza marina fa sventolare. Le conversazioni più difficili avvengono nei palazzi palermitani, su poltrone ricche di ornamenti e tavole apparecchiate con stoviglie di fine ceramica. Uno degli ultimi personaggi ad apparire è il professor Raptor. Ma la testa rasata e gli occhiali da sole, a qualcuno ricordano una perosona reale: «Bellissimo cameo di Max Allegri alla fine» si legge ancora nei commenti; tra un «donna McGranitt» e un «Harry Potter e il prigioniero di Poggioreale», prima della battuta finale del video: «Avada Vendetta».

