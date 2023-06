Il tramonto dell’era-Totti in giallorosso: il figlio Cristian pronto a lasciare la Roma per approdare al Frosinone

Per la prima volta dopo 35 anni, le strade della Roma e della famiglia Totti si separano. Nel 2019, l’addio di Francesco – storico capitano giallorosso per 19 stagioni consecutive – lasciò un vuoto incolmabile tra i tifosi. Eppure, finora tra le fila delle giovanili della Roma c’era pur sempre un altro esponente della famiglia: suo figlio Cristian. Secondo Repubblica, però, è questione ancora di pochi giorni prima che l’era dei Totti sia definitivamente archiviata. Il 17enne sarebbe infatti vicinissimo a lasciare le giovanili della Roma per andare a giocare con il Frosinone. Il motivo è presto detto: nell’ultima stagione con l’under 18 giallorossa, Cristian Totti ha collezionato appena due presenze in tutto, per un totale di 15 minuti in campo.

Da qui la decisione della famiglia di mandarlo a giocare in un club in grado di garantirgli un minutaggio più dignitoso. La scelta di Frosinone sarebbe ideale per diversi motivi. Innanzitutto, sottrarrebbe il ragazzo dall’attenzione dei media durante la separazione dei genitori. Allo stesso tempo, Cristian rimarrebbe a pochi chilometri da casa e frequenterebbe uno dei licei più prestigiosi del Lazio. Nei giorni scorsi, Francesco Totti lo ha accompagnato a vedere l’Istituto San Bernardo, situato nel complesso dell’abbazia di Casamari, e nei prossimi giorni potrebbe tornarci per formalizzare l’iscrizione del figlio. Il trasferimento di Cristian al Frosinone non è comunque ancora ufficiale. Secondo la ricostruzione di Repubblica, mancherebbe tuttavia solo l’accordo con la Roma, detentrice del suo cartellino.

