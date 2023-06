Beppe Grillo e le brigate di cittadinanza: «Fermatevi, scherzavo» – Il video

«Per favore fermatevi, era una boutade. Ma, è possibile che prendete tutto sul serio?». Sembra tornare sui suoi passi Beppe Grillo dopo le polemiche sulla suo appello a formare le «brigate di cittadinanza» a cui era seguita una foto pubblicata sui social dove il comico indossa un passamontagna. «Anche i giornali hanno esagerato un po’», commenta Grillo. «Fermatevi perché – ribadisce il padre del Movimento 5 Stelle – mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente… È stato avvistato un pensionato di 74 anni, un idraulico, che stava aggiustando 6 tombini di notte con un passamontagna».

Ma in realtà il messaggio inziale diventa sempre più ironico: «Un albanese di 64 anni con cazzuola ha messo a posto 8 marciapiedi durante la notte con il passamontagna». E Grillo rincara la dose: «Non si può andare avanti così. Fermatevi, ci vuole anche una legge, il governo deve reagire, deve fare una legge, abolire l’abuso d’ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili. Finitela, siate coerenti con voi stessi, con il governo e con la politica. Uscite e applaudite la città, non metterla a posto. Dovete dire guarda che bel tombino devastato, guarda che marciapiede meraviglioso rotto, guarda che piante ammuffite. Questo dovete fare. Smettetela perche’ se no scoppia veramente un casino ottimale».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: