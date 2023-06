Si riapre il processo Cospito. Ecco perché l’anarchico rischia l’ergastolo

L’udienza decisiva per Alfredo Cospito. Oggi si riapre il processo all’anarchico, che attende il verdetto sull’attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano (Cuneo) del 2006. Saranno la Corte d’Assise d’Appello, presieduta dalla giudice Alessandra Bassi, e una nuova giuria popolare a esprimersi circa il reato di strage politica contestato a Cospito. Il fulcro è la questione dell’ergastolo ostativo, soprattutto ora che la corte Costituzionale ha autorizzato la possibilità di riconoscere all’anarchico l’attenuante della lieve entità, di norma vietata proprio per il tipo di reato che prevede una pena fissa, oltre che per la recidiva reiterata che si contesta a Cospito. Imputata anche la compagna dell’anarchico, Anna Beniamino. Per lei, a procura chiede 27 anni di carcere. Dopo la Consulta, che ha tenuto il processo fermo per sei mesi, si ricomincia facendo un passo indietro. Nuovi giudici ascolteranno una nuova discussione delle parti, ricorda l’edizione torinese de La Repubblica.

L’attentato e il processo

Negli scorsi mesi, dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023, Cospito ha sostenuto un duro sciopero della fame, protrattosi per 182 giorni, per protestare contro il 41bis a cui è sottoposto, ma anche contro l’ergastolo ostativo. Lo sciopero è venuto meno proprio con il verdetto della Corte Costituzionale, che ha ritenuto illegittimo il divieto al giudice «di considerare eventuali circostanze attenuanti». Come ricorda il legale di Cospito, Flavio Rossi Albertini, in aula si parla di «strage», ma quel 2 giugno 2006 gli ordigni piazzati non uccisero nessuno. Una trappola che non scattò, sostiene l’accusa, solo perché i Carabinieri confusero il boato della prima esplosione con un incidente d’auto, restando quindi in caserma. In ogni caso, il presidio degli anarchici è già pronto. L’appuntamento è fuori dal palagiustizia di Torino.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: