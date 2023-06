Gerry Scotti, la bordata a Fedez e la citazione di Luis Sal: «Ecco cosa rimane del “muschio selvaggio”: se ne sta andando» – Il video

Il conduttore su TikTok prende in giro il rapper e il suo show in crisi dopo lo strappo con l’ormai ex amico con cui conduceva il podcast. Lo sfottò dopo l’esperienza imbarazzante dello scorso anno

Che il podcast Muschio Selvaggio di Fedez sia entrato un po’ in crisi dopo lo strappo tra il rapper e Luis Sal è sembrato evidente anche a Gerry Scotti. Il conduttore ha infatti preso di mira lo show rimasto nelle mani di Fedez con un video su TikTok con cui lo prende palesemente in giro. E lo fa citando una delle frasi che Luis Sal ha pronunciato nell’ormai famosa sfuriata contro Fedez: «Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del “muschio selvaggio”», dice Gerry Scotti davanti a una pianta in un vaso. «Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando». E come se non bastasse, a corredo del video il conduttore aggiunge anche un testo che rilancia la famosissima frase di Luis Sal: «Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)».

Il precedente

Scotti nel 2022 era stato ospite proprio di Muschio Selvaggio, quando ancora il duo era intatto. In quell’occasione c’era stata la gaffe di Fedez e Luis Sal che avevano ammesso di non conoscere chi fosse Giorgio Strehler. Scotti era rimasto stupito al punto che in una successiva intervista al Messaggero era tornato a commentare quella situazione imbarazzante: «Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda». E poi aveva aggiunto parlando esplicitamente di Fedez: «Diventati popolari in pochissimo tempo. Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di porterete e futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza».

