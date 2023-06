Guai per l’ex campione di kickboxing Andrew Tate, le accuse di stupro e tratta di esseri umani: verso il processo in Romania

L’influencer già sotto accusa sui social per le sue posizioni misogine era stato arrestato lo scorso anno in Romania

L’influencer Andrew Tate, arrestato in Romania alla fine dello scorso anno, è accusato di stupro, tratta di esseri umani e associazione a delinquere. Oltre a Tate sono stati incriminati suo fratello Tristan e altri suoi due collaboratori. Secondo gli inquirenti il gruppo ha adescato giovani donne instaurando con esse delle relazioni amorose salvo poi costringerle alla produzione di contenuti pornografici. Sette le donne che accusano l’influencer e il suo entourage, una di queste avrebbe subito violenza sessuale proprio da Andrew Tate. Il giudice ora si riserva di decidere se avviare il processo o meno: ha 60 giorni di tempo. Prima dello scandalo e degli arresti Tate, ex campione di kickboxing, è stato criticato per la sua misoginia e i suoi video che incitano alla violenza. Famoso un suo scambio tweet dove fu demolito da Greta Thunberg.

