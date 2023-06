M5s, Grillo torna a ironizzare sulle brigate di cittadinanza: «Brigata giardini, brigata marciapiedi, brigata siepi, grazie!» – Il video

«Fate le brigate di cittadinanza. Mascheratevi con il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti: mettete a posto marciapiedi, aiuole e tombini. Fate il lavoro e scappate». Domenica 18 giugno, dal palco della manifestazione dei 5 Stelle, a Roma, contro il precariato, il fondatore del Movimento ha utilizzato queste parole. Chi difende Beppe Grillo, sostiene che la sua arringa altro non era che una provocazione ironica. Altri sottolineano il richiamo a recenti fatti di cronaca, che hanno visto multare dei cittadini per aver svolto lavori di ripristino di aree pubbliche. Chi attacca il comico, invece, ritiene che rievocare le immagini di un passamontagna, associato alla parola «brigate», si irrispettoso nei confronti di un momento tragico della storia italiana del ‘900. Ad ogni modo, l’uscita di Grillo sul palo ha attirato su di sé le attenzioni del circo mediatico. E il fondatore del M5s pare non voglia archiviare la questione. Oggi, 21 giugno, sul suo account Instagram è apparso il video di una donna che, in passamontagna, si “autodenuncia”: «Vado ad aggiustare il gradino di un marciapiede». Nella griglia del profilo, poi, ci sono una serie di scatti a persone intente ad aggiustare il verde urbano. Rigorosamente con il volto coperto. «Le prime brigate di cittadinanza all’opera. Brigata giardini, Brigata marciapiedi, Brigata siepi, grazie!», è il commento di Grillo.

