Baiardo in diretta su TikTok sostiene che 5 parlamentari di Forza Italia sono pronti a entrare nel suo movimento. La smentita: «Una stron**ta» – Il video

L’aveva annunciato a inizio mese, su TikTok: «Siamo pronti a fondare un nuovo movimento, poiché la maggiore parte della gente non vuole più i partiti». Adesso Salvatore Baiardo, ex tuttofare dei fratelli Graviano, afferma di aver raccolto già le prime adesioni al suo soggetto politico. Adesioni eccellenti, stando a quanto racconta sempre su TikTok: «Vi do una grandissima notizia. Hanno firmato con me un accordo cinque parlamentari». Alle domande dei follower sul partito di appartenenza dei presunti deputati, Baiardo replica: «Sono persone normalissime che fanno il loro lavoro sottobanco, non si vedono in televisione. Cinque di Forza Italia». E rilancia: «Cinque sicuri più due in forse. Sono sette deputati, sette deputati per il nostro movimento è tanto». Gli altri due parlamentari, che non sarebbero iscritti al partito di Silvio Berlusconi, dovrebbero incontrarsi con Baiardo domani, venerdì 23 giugno. Ovviamente, la nebulosità delle informazioni non consente di raccogliere la conferma da parte dei cinque soggetti chiamati in causa. Ma un parlamentare di primissimo livello di Forza Italia, contattato da Open, derubrica a «stron**ta» quelle che gli appaiono come farneticazioni di Baiardo. Ancora, un collaboratore parlamentare ci interroga sul «perché dare credito a un mitomane». Una terza fonte – e nessuna delle tre lavora a stretto contatto con l’altra -, smentisce quelle che definisce «illazioni» fatte, tra l’altro, in un momento importante per il partito, ancora in lutto per la morte di Berlusconi. Nel video integrale che trovate in alto, Baiardo si compiace del fatto che «il movimento è partito con il piede giusto. Non siamo nessuno, eppure è già un movimento che parte con cinque parlamentari. Sul nostro carro non deve salire chiunque. Non siamo la raccolta di cani e porci, ma siamo la raccolta di persone normali, semplici, che hanno voglia di lavorare e di far parte di questo movimento». Come avrebbe individuato questi cinque parlamentari? «Sono venuti loro a cercarmi, per fortuna, perché non saprei nemmeno dove andarle a prendere queste cinque persone, perché non si vedono mai in televisione. Questa è gente che sgobba senza visibilità. Quando tutti e cinque mi hanno chiesto di incontrarmi, per me è stata un grossa soddisfazione. Faranno diventare grande il nostro movimento».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: