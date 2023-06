Sommergibile disperso, la moglie del pilota è una discendente di due passeggeri morti nel naufragio del Titanic

Isidor Straus e sua moglie Ida furono due delle 1518 vittime del naufragio del Titanic nel 1912. E a distanza di 111 anni la loro storia è nuovamente accostata a un’imbarcazione che, nello stesso luogo, ha fatto perdere le sue tracce. Il Titan, il piccolo sommergibile scomparso da domenica con 5 persone a bordo, è un’imbarcazione della OceanGate che organizza costosissimi viaggi per andare a vedere il relitto del transatlantico. Il suo amministratore delegato è Stockton Rush ed era lui a pilotare il Titan prima che scomparisse. Sua moglie è Wendy Rush, pronipote proprio di Isidor e Ida Straus, come ricostruisce il New York Times.

I parenti di Wendy Rush

Ma chi era la coppia Straus? Isidor Straus, nato nel 1845 e morto a 67 anni, era un magnate della vendita a dettaglio, comproprietario dei grandi magazzini Macy’s. Con la moglie Ida erano tra i passeggeri di prima classe più ricchi a bordo del transatlantico. Di loro ci sarebbe traccia anche nel film di David Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Secondo alcuni testimonianze dell’epoca, Isidor Straus si rifiutò di salire a bordo di una scialuppa di salvataggio quando donne e bambini stavano ancora aspettando di fuggire dal transatlantico che affondava. Sua moglie Ida, con la quale era sposato da 40 anni, si rifiutò a sua volta di lasciarlo e i due rimasero abbracciati sul ponte del Titanic mentre si inabissava. Una scena richiamata nel film del 1997, quando si vede una coppia di anziani abbracciati al letto mentre l’acqua invade la loro cabina. Il corpo di Isidor Straus fu trovato circa due settimane più tardi in mare, come risulta dagli archivi del New York Times, mentre i resti di Ida Straus non furono mai recuperati.

Chi è Wendy Hollings Weil

Minnie Straus, figlia della coppia morta nel naufragio, sposò nel 1905 il dottor Richard Weil e loro figlio, Richard Weil Jr, fu in seguito presidente di Macy’s New York. Secondo quanto riferito dal direttore esecutivo della Straus Historical Society citato dal quotidiano statunitense suo figlio, il dottor Richard Weil III, è il padre della signora Rush. La signora Rush, nata Wendy Hollings Weil, ha sposato Stockton Rush nel 1986, secondo un annuncio di matrimonio pubblicato sullo stesso New York Times. Sulla sua pagina LinkedIn si legge che ha partecipato a tre spedizioni OceanGate al relitto del Titanic negli ultimi due anni, che è direttrice delle comunicazioni dell’azienda e che è da tempo membro del consiglio di amministrazione della fondazione di beneficenza dell’azienda.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: