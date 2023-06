Valentina Nappi attacca Maria Sofia Federico: «Via il diritto di voto a una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei»

Per Rocco Siffredi, Maria Sofia Federico è «una Valentina Nappi in miniatura». Parole arrivate alla stessa attrice pornografica, che sembra però non averle prese bene. «Tutti pornoattori con il c* degli altri. Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto», ha scritto su Twitter l’attrice pornografica. Il riferimento è all’accordo che il padre di Maria Sofia ha fatto con Rocco Siffredi: la 18enne partecipa alla sua Academy, ma non può registrare rapporti sessuali. Un compromesso che hanno raggiunto dopo che il padre ha manifestato con forza il proprio «strazio» nel vedere che la figlia aveva deciso di intraprendere questo percorso professionale, seppur già avviato in passato su OnlyFans.

«Non ha il mio coraggio»

«Però ti somiglia», commenta un utente a Valentina Nappi. «È più bella di me, ma non ha un quarto del mio coraggio», replica lei. «Rosicare? E di cosa? Sono stata sul set di Rocco qualche settimana fa. Ben vengano nuove attrici che mi sto facendo vecchia», risponde Nappi. Ma ad accendere il dibattito è soprattutto la divisione degli utenti sulle idee del padre di Maria Sofia Federico. Secondo alcuni ha semplicemente «fatto il possibile». Ma per Nappi non se ne parla: «Io un padre così lo avrei ucciso».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: