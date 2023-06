L’incontro sul ring tra Mark Zuckerberg e Elon Musk? Il patron della Mma: «Fanno sul serio». Cosa dicono i bookmakers

Sembrava solo una provocazione a colpi di post (o tweet). Ma il match di Mma tra due dei principali protagonisti del mondo tech contemporaneo, Elon Musk e Mark Zuckerberg, si terrà. A confermarlo è Dana White, il presidente della Ufc, l’organizzazione della Mma. «Ho parlato con loro ieri e posso garantirvi che fanno sul serio», ha detto White. «Un evento simile diventerebbe sicuramente l’incontro più visto di sempre, farebbe almeno il triplo del pubblico di Mayweather contro McGregor». A lanciare il guanto di sfida era stato proprio il patron di Twitter, che commentando un articolo in cui si parlava dei piani di espansione di Meta e l’obiettivo dell’azienda di creare una piattaforma simile a Twitter, ha detto: «Sono pronto a un battermi anche in gabbia, se lui (Zuckerberg, ndr) ci sta». Tempestiva la risposta del fondatore di Facebook: «Dimmi dove», ha replicato Zuckerberg. «Vegas Octagon» a Las Vegas, ha infine risposto il miliardario sudafricano riferendosi a una delle più note gabbie da combattimento del circuito UFC, l’Ultimate Fighting Championship, la più importante organizzazione globale che organizza gare di MMA. Zuckerberg da anni dedica parte del suo tempo libero alle arti marziali, in particolare il jiu jitsu, e ha vinto anche svariate competizioni, mentre Musk dove essersi vantato di non fare quasi mai sport, ha confidato di avere «una grande mossa che chiamo “il tricheco”, dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nient’altro». Come riporta Forbes, la piattaforma DraftKings scommette sulla vittoria del numero uno di Facebook: «L’agenzia di scommesse ha stabilito le quote a -160 per Zuckerberg e +140 per Musk, il che significa che bisognerebbe scommettere 160 dollari su Zuckerberg per ottenere un profitto di 100 dollari, mentre una scommessa di 100 dollari su Musk porterebbe un profitto di 140 dollari».

