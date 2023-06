La guerra civile in Russia: «25 mila soldati della Wagner pronti a morire». E Mosca si blinda – Il video

Una serie di video pubblicati su Telegram e Twitter mostrano uomini in uniforme a Rostov. Sono gli uomini del Gruppo Wagner, che nella notte hanno annunciato di aver superato il confine per marciare verso la città in quello che anche i servizi di sicurezza russi hanno definito un colpo di stato. Il capo del gruppo Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio ha detto che ci sono «25 mila soldati pronti a morire, vogliamo capire perché c’è il caos nel paese. Tutti quelli che vogliono si uniscano a noi». Il canale bielorusso d’opposizione Nexta ha pubblicato su Twitter i filmati di quello che definisce un attacco alla sede del ministero della Difesa Russa a Rostov. La Wagner ha annunciato la presa dell’edificio.

I filmati da Rostov

In un altro filmato si vedono soldati e carri armati a un incrocio della cittadina. Sempre i soldati hanno fatto sapere di aver preso anche la sede dell’Fsb (che ha parlato di colpo di stato a proposito della loro iniziativa) e l’amministrazione civile di Rostov, oltre a un dipartimento di polizia. Alcuni spari si sentono anche nella regione di Voronezh. Il governo della regione ha esortato i residenti a evitare l’autostrada M-4 Nord-Sud, che collega Mosca alle regioni meridionali. E ha assicurato che sono state prese misure per garantire la sicurezza pubblica.

Prigozhin ha annunciato di voler andare «fino in fondo» contro l’esercito di Mosca. L’Fsb ha invitato i soldati della Wagner ad arrestarlo. Lui ha anche sostenuto che i suoi hanno abbattuto un elicottero russo che stava sparando sui civili. E ha negato il golpe.

E Mosca si blinda

Nel frattempo le autorità russe hanno rafforzato la sicurezza attorno alle principali sedi istituzionali ed edifici pubblici a Mosca. Il sindaco della capitale Sergei Sobyani ha detto che sono state prese “misure anti-terrorismo”, compresi alcuni posti di blocco nelle strade. L’autostrada M-4 è stata chiusa a 400 chilometri da Mosca.

Foto copertina da: Twitter

Continua a leggere su Open

Leggi anche: