Giochi Europei 2023, Gimbo Tamberi salta ancora più in alto di tutti: è oro in Polonia

Il campione olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi conquista l’oro nel salto in alto ai Giochi europei del 2023 in Polonia. L’atleta azzurro ottiene la vittoria con un salto di 2.29 metri nello stadio di Chorzow, più in alto degli avversari: il belga Thomas Carmoy, argento, e il polacco Norbert Kobielski, bronzo. «Fino all’ultimo non sapevo se venire qua in Coppa Europa, poi mi sono sentito in dovere di supportare la mia squadra. Vedendo la classifica prima di saltare, ho voluto dare il buon esempio, mi sentivo bene», ha detto dopo la gara, che ha poi «spero che anche questo possa aver mandato un piccolo segnale a chi non credeva più in me, mi sarebbe piaciuto iniziare al Golden Gala quest’anno, ma non ho ricevuto l’invito nenache per venire a vederlo. Magari si rendono conto che il capitano è ancora presente». Delusione invece per Filippo Tortu, che ha conquistato il bronzo nei 200 metri ma con un tempo elevato rispetto al suo miglior risultato stagionale (20.30 secondi) e personale (20.10), chiudendo in terza posizione dietro il francese Ryan Zeze (20.29) e del polacco Albert Komanski (20.50) in 20.61. A sette gara dalla fine dei Giochi, l’Italia – con 14 ori, 15 argenti e 18 bronzi – conduce la classifica generale a 365 punti, davanti a Polonia 339,5, Germania 316,5, Gran Bretagna 299 e Paesi Bassi 298,5. L’ultimo oro azzurro è quello di Zane Weir in lancio del peso.

