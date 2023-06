Milano, incendio in piazza Carbonari: colonna di fumo e gente in strada

Un incendio è scoppiato stamattina in piazza Carbonari a Milano. I residenti sono usciti dal palazzo in fiamme e ora si trovano in strada. I vigili del fuoco sono sul posto. Si vede una colonna di fumo da un condominio del quartiere Maggiolina. Il fuoco sarebbe stato nel frattempo domato. Non si conoscono ancora le cause delle fiamme. I rilievi tecnici cominceranno a breve.

