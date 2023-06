Roger Federer trafitto dal passante di Kate Middleton: l’anteprima di Wimbledon su TikTok – Il video

Roger Federer è il tennista per eccellenza ma Kate Middleton con la racchetta si fa rispettare. In un video pubblicato su TikTok dall’account del torneo di Wimbledon si vede il campione che scambia qualche palla con la principessa del Galles. E a un certo punto lei mette a segno un punto vincente che stupisce anche lo svizzero. Entrambi in bianco, i due hanno registrato un video per sostenere il lavoro dei raccattapalle. E a un certo punto la principessa si è concessa un doppio misto. Dimostrando di essere perfettamente a suo agio nel campo in erba più prestigioso del mondo.

