Via la patente fino a 30 anni, regole più severe per i neopatentati, stretta sui monopattini: le novità sul Codice della strada

Sanzioni più dure per chi si mette al volante sotto l’effetto di alcol o droghe, nuovi obblighi per chi guida i monopattini e ulteriore giro di vite per i neopatentati. La stretta sul Codice della strada anticipata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini arriva al Cdm di oggi 27 giugno con il ddl sulla sicurezza stradale, che porta con sé numerose novità per automobilisti e utenti dei monopattini. A cominciare dal ritiro immediato della patente fino a 20 giorni per chi viene beccato per la prima volta alla guida dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti. Stop che può arrivare fino a 30 anni in caso di recidiva. Ma le nuove regole per la strada prevedono novità anche per Ztl, autovelox e limiti di velocità. «È previsto che sui tratti autostradali più sicuri, con un tasso di incidenti molto basso, sia consentito superare il limite di 130 km/h», ha aggiunto Salvini in un’intervista a Rtl. Sugli autovelox, invece, il ministro dei Trasporti precisa: «Stiamo lavorando perché siano uniformati a livello nazionale e siano uno strumento di utilità nel salvare vite, non per fare cassa e rimpinguare le casse comunali».

Neopatentati e super multe

Tra le novità più rilevanti ci sono quelle per i neopatentati. Le nuove regole proposte del ministero prevedono il divieto per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni di guidare auto di grossa cilindrata. Il rapporto peso/potenza potrà essere al massimo di 55 kW per tonnellata e l’auto non potrà comunque avere una potenza superiore a 95 cavalli. Un’altra novità riguarda le “super multe”, ossia alcune infrazioni particolarmente gravi che comportano la decurtazione dei punti. Chi non ha tutti e 20 i punti della patente e riceve una di queste multe – per esempio il mancato rispetto del senso vietato o del divieto di sorpasso – vedrà la propria patente sospesa per un periodo compreso tra 7 e 15 giorni. Un lasso di tempo che, in caso di incidente, può anche raddoppiare.

La stretta sui monopattini

Per quanto riguarda i ciclisti, nei giorni scorsi Salvini ha anticipato che il nuovo ddl conterrà anche una norma per «evitare i sorpassi senza un metro e mezzo di spazio». Si va invece verso una stretta per i monopattini, che vedrà l’introduzione dell’obbligo di casco, codice identificativo e assicurazione. Chi verrà beccato a circolare su uno di questi mezzi senza essere coperto da una polizza assicurativa dovrà pagare una sanzione da 100 a 400 euro. Ancora più salata la multa per chi circola senza luci, indicatori luminosi di svolta e di freno: in questo caso la sanzione va dai 200 agli 800 euro. Per quanto riguarda i monopattini in sharing noleggiabili in città, il ddl prevede l’introduzione di un meccanismo che blocchi automaticamente il funzionamento del mezzo fuori dalle aree consentite.

Credits foto: ANSA/Massimo Percossi

Continua a leggere su Open

Leggi anche: