Ancora una gaffe per Joe Biden, la sferzata a Putin diventa un disastro: «Sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq» – Il video

Ancora una gaffe per Joe Biden. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di salire sul volo per Chicago, il presidente Usa voleva pungere il grande avversario, Vladimir Putin, sulle conseguenze della rivolta dello scorso weekend del gruppo Wagner contro i vertici di Mosca. Peccato che al momento di citare il conflitto che impegna la Nato da oltre un anno, Biden abbia sbagliato continente, o decennio. Alla domanda se il leader russo esca indebolito dal caos di sabato scorso, così infatti ha risposto il Commander in chief, in un video già virale negli Usa e oltre: «È difficile dirlo, ma sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq. Così come sta perdendo la guerra in casa, ed è diventato un po’ un paria

in tutto il mondo». Inevitabile l’ironia sui social attorno all’ennesima gaffe di Biden, che il prossimo novembre compirà 81 anni, e nell’anno successivo conta di prendere la rincorsa per ricandidarsi nel campo dei Democratici alla presidenza della più grande potenza mondiale. Neppure una settimana fa, il leader Usa era stato «pizzicato» dalle telecamere a portare solennemente la mano sul cuore al momento degli inni nazionali al momento di accogliere alla Casa Bianca il premier di New Dehli Narendra Modi. Ma l’inno che la banda aveva intonato era quello indiano.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: