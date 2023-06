Ancora una squalifica per José Mourinho: salterà l’apertura del prossimo campionato dopo le accuse all’arbitro Chiffi

Il Tribunale federale nazionale ha deciso: José Mourinho dovrà scontare una squalifica di 10 giorni a partire dalla prima giornata del prossimo campionato di Serie A. Questa la decisione della Figc dopo il deferimento della procura per le accuse all’arbitro Daniele Chiffi. «Il peggiore arbitro che abbia incontrato in tutta la mia carriera, e ne ho incontrati davvero tanti scarsi», si era sfogato lo Special one lo scorso 3 maggio al termine di Roma-Monza. Ora che è saltata l’ipotesi di un patteggiamento, Mourinho dovrà non solo scontare i giorni di squalifica, ma anche pagare una multa da 50mila euro. E anche la Roma, deferita per responsabilità oggettiva, è stata condannata a pagare la stessa cifra. La decisione del Tribunale federale nazionale della Figc non è l’unico provvedimento disciplinare che Mourinho ha collezionato nel finale di stagione. Dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, il tecnico portoghese ha insultato l’arbitro Anthony Taylor urlandogli «You’re a fucking disgrace». In quel caso a intervenire è stata la Uefa. La lega europea ha deciso che Mourinho dovrà scontare quattro giornate di squalifica all’inizio della prossima stagione di Europa League, per la quale la Roma si è nuovamente qualificata.

Credits foto: ANSA/Giuseppe Lami

