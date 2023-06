Madonna ricoverata in terapia intensiva per un’infezione: salta la partenza del tour. Il manager: «Sta migliorando»

Salta il tour estivo di Madonna, almeno per ora. Così come ogni altro suo impegno pubblico. La star mondiale della musica è stata infatti ricoverata nei giorni scorsi per una «seria infezione batterica» che ha richiesto anche il ricovero per alcuni giorni in terapia intensiva. A dare notizia dei problemi di salute di Madonna, e del conseguente impatto sulle sue apparizioni pubbliche, è lo storico manager dell’artista, Guy Oseary. Che con poche righe condivise su Instagram ha reso noto il preoccupante aggiornamento, pur aggiungendo al contempo che «la salute di Madonna sta migliorando ed e è atteso un suo pieno recupero». Presto saranno dati maggiori dettagli, inclusa la nuova data prevista per la partenza del tour “Celebration”, il cui debutto era previsto sin qui il 15 luglio da Vancouver. E sui social, sotto al post di Oseary, si affollano gli auguri e i pensieri di pronta guarigione per Madonna di fan e colleghi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: