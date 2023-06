Imelda Starnini realizza il suo sogno a 90 anni: promossa all’esame di maturità – Il video

Sorriso, testa alta, ma soprattutto «promossa». Si è realizzato il sogno della signora Imelda Starnini, classe 1933, che ha svolto la prova orale dell’esame di maturità presso l’istituto paritario San Francesco di Sales di Città di Castello. E la signora, 90 anni compiuti lo scorso febbraio, si è finalmente diplomata, realizzando il suo sogno di diventare maestra, almeno su carta. Uscita dall’aula, a esame concluso, ha esclamato: «Grazie a Dio e a tutti voi che avete saputo indirizzarmi con impegno pianificato e consapevole verso la realizzazione di questo mio grande desiderio: i sogni arricchiscono il significato della vita a qualunque età. Grazie di cuore». Nel corso dell’esposizione della tesina intitolata «L’arte di invecchiare», la signora Starnini ha voluto fare una dedica speciale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che segue sempre con ammirazione: «Il presidente Mattarella è il nostro faro, riferimento per tutti e in particolare dei giovani che ama tanto a cui spesso lancia messaggi positivi come me nel mio piccolo oggi, umilmente con questo passaggio della mia vita: viva il Presidente della Repubblica».

Il dirigente scolastico: «La signora Imelda è un esempio per tutti»

Il dirigente scolastico dell’Istituto, Simone Polchi, oltre a comunicare che la signora Starnini si è diplomata con votazione 76/100, ha espresso soddisfazione e orgoglio per quanto fatto dalla signora: «Devo dire che, nonostante l’avessimo già testata durante l’anno, sono rimasto molto colpito da come ha affrontato le prove, la sua serietà, il suo senso di responsabilità e, non da ultimo, la qualità con cui si è espressa, sia nei due scritti di italiano e scienze umane sia all’orale». Il professor Polchi ha poi aggiunto: «Dopo i faticosi anni del Covid e quasi a simbolo della ripartenza, Imelda ha rappresentato e rappresenta per tutti i nostri alunni, ma anche per tutti gli alunni italiani, un punto di riferimento saldo, un volto a cui guardare per comprendere meglio le ragioni dello studio, le motivazioni di fondo e direi, quasi, il senso della vita». E concludendo, il dirigente dell’istituto ha ringraziato la signora Starnini per essere stata un esempio, per tutti: «Grazie Imelda del tuo percorso e del tuo insegnamento Mantenere sempre una certa curiosità, il gusto di imparare, una forte motivazione, uno sguardo sempre attento alla realtà come ad un fattore che ci viene dato, donato, direi che è l’insegnamento più grande che Imelda lascia a tutti i giovani ma anche a tutti noi».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: