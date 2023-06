La storia di Angelo di Torino, inquilino ipovedente dell’Atc: i tecnici montano a casa sua piastrelle di colore diverso perché «tanto non le vede»

Angelo Gentile ha 72 anni. Nel 2016 è stato colpito da un distacco della retina che l’ha portato a non vedere più nulla. Gli è stata riconosciuta l’invalidità all’80% ed ora vive nelle case popolari a Torino. Un anno fa, racconta Francesca Lai in un articolo sul Corriere della Sera, Angelo è stato vittima di un incidente all’interno del proprio appartamento: il 20 settembre il 72enne è infatti inciampato sulle piastrelle rotte, e mai riparate dai tecnici dell’Agenzia Territoriale per la Casa, nonostante le ripetute segnalazioni. A causa della caduta, l’uomo è rimasto immobilizzato per tre mesi, dipendendo completamente – spiega il quotidiano – da altre persone per ogni esperienza quotidiana, anche la più semplice. «Non potevo neanche andare in bagno da solo. Grazie all’associazione Udicon, che mi da subito ha fornito consulenza e assistenza, sono riuscito a parlare con un avvocato che ora sta seguendo la vicenda», ha raccontato alla giornalista.

Le piastrelle di colore diverso

Dopo mesi di attesi, il 10 gennaio 2023 i tecnici dell’Atc sono intervenuti per sostituire la pavimentazione. Ma ecco che Angelo, in quell’occasione, ha ricevuto una sorpresa amara: sono state infatti inserite piastrelle di colore diverso, nonostante il 72enne avesse espressamente richiesto di mantenere la stessa tonalità di quelle precedenti. La sua cecità non gli ha permesso di vedere il risultato. Ad avvertirlo, al contrario, sono stati i suoi parenti. Angelo si è sentito tradito, poiché voleva vivere in una casa decorosa e accogliente. «Dopo vari solleciti tramite Udicon – spiega l’avvocato Stefano Saglimbeni – è stata aperta la posizione assicurativa che purtroppo ad oggi è in una fase di stallo. La vicenda ha anche un profilo morale in quanto nell’ambito della riparazione presso l’abitazione del signor Gentile, soggetto ipovedente, sono state applicate piastrelle di un colore diverso nonostante le rassicurazioni di un lavoro a regola d’arte», ha concluso.

