Mes, la linea morbida della maggioranza: richiesta di sospensiva di 4 mesi per il ddl di ratifica – La diretta

La maggioranza di Governo ha chiesto oggi – venerdì, 30 giugno – in Aula, una sospensiva di 4 mesi per non procedere alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Se ne riparlerà, dunque, a novembre. Ad annunciarlo nel giorno della discussione generale sul ddl alla Camera, è Andrea Di Giuseppe (FdI). «Si ritiene opportuno procedere con maggiori approfondimenti», anche «a seguito dei recenti cambiamenti nel contesto internazionale», ha spiegato Di Giuseppe. Alla discussione generale non interverrà nessun rappresentante di Lega, di Nm e di Fi. Per la relatrice al ddl, Naike Gruppioni, «la mancata ratifica del Mes danneggia la credibilità dell’Italia e dell’Europa, ed è sbagliata la “correlazione” fatta dalla premier Meloni tra esso e la trattativa sul nuovo patto di stabilità», ha detto in Aula. Gruppioni ha, infatti, ricordato come Meloni l’altro ieri in Aula abbia detto che «vi sarebbe un rapporto, tra la ratifica del nuovo Mes da parte dell’Italia, unico Stato membro che ancora non vi ha provveduto, e la riforma della governance economica europea e del patto di stabilità e crescita. Ebbene questa correlazione noi la riteniamo sbagliata».

