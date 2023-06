Elon Musk contro la Bbc per un articolo sul risveglio dei partiti di estrema destra in Europa: «Ormai non vuol dire più niente, nel divario tra élite e popolo»

Ennesimo tweet destinato a far discutere, quello del patron di Twitter Elon Musk, che replica sotto un articolo della Bbc. Destinatario della sua invettiva è un termine utilizzato dalla testata britannica nel titolo di un suo articolo sul risveglio dei partiti di estrema destra in Europa. Nel servizio, la giornalista Katya Adler ricorda le principali formazioni in ascesa o al governo – citando anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni – nel Vecchio Continente, per corroborare la sua tesi. «I partiti di estrema destra crescono in tutta Europa», si legge nel titolo. Ma per Musk c’è qualcosa che non va. «I media tradizionali hanno usato il termine “estrema destra” così frequentemente e in modo iperbolico che non significa più nulla», risponde al tweet con il quale Bbc Uk ha condiviso l’articolo con i suoi 15 milioni di follower, «ciò che l’uso di quel termine da parte dei media rappresenta in realtà è l’immenso divario ideologico tra l’élite indebolita e il popolo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: